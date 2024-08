Schianto a Contursi Terme muore motociclista di Colliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiama Mario Gizzi, 34 anni, la vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera, nel comune di, lungo la Statale che collega Campagna ai comuni dell’Alto Sele. Il giovane era a bordo di una moto da strada, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato al suolo. Subito dopo l’impatto, il 34enne è deceduto. Dolore e sconcerto a, nell’ Alto Sele. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.