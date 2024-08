In un video il segreto di Sinner | è quasi magia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilcircolato nelle scorse ore sui social network ha fatto sì che tutti scoprissero ildi: questo spiega tutto. Sei giorni. Tanto ha dovuto aspettare Jannikper potersi prendere la sua rivincita dopo che, la scorsa domenica, Andrey Rublev lo aveva sbattuto fuori dal Masters 1000 di cui l’azzurro era campione uscente. Una “vendetta” che è arrivata subito, dunque, e che ha avuto come cornice il Masters 1000 di Cincinnati. Jannikha battuto Andrey Rublev ai quarti di Cincinnati (LaPresse) Ilveggente.itAd attendere l’altoatesino in semifinale ci sarà, adesso, Alexander Zverev, il solo ad avere, al momento, una concreta possibilità di minare la tranquillità di. Nel caso in cui, infatti, il tedesco dovesse vincere il torneo in Ohio, lo status di numero 1 sarebbe a rischio. Non nell’immediato, ma comunque prossimamente.