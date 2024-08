E’ morto Alain Deloin la leggenda del cinema e icona della bellezza

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 agosto 2024) L’attore francese aveva 88 anni ed era afflitto da parecchio tempo da una malattia grave. L’intero mondo dello spettacolo in lutto Uno dei più grandi attori del secolo. Per molti uno dei più belli, se non il più bello in assoluto.Delon è. L’attore francese aveva 88 anni. Si è spento dopo una lunga e grave malattina. E’delon l’attore francese edelmondiale aveva 88 anni (Ansa Foto) Cityrumors.itLa sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intero mondo delmondiale, anche perché da sempre è considerato un’per la sua bravura ma anche per la sua. Era nato in un paese che si chiama Sceaux, a pochi chilometri da Parigi, nel 1935, giovanissimo si è subito messo in luce e in evidenza per il suo talento.