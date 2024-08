WWE | Quando andrà in scena lo scontro tra Roman Reigns e The Rock?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 agosto 2024) L’ultimo stint di Theè stato sorprendente e decisamente sopra le righe, reinventando completamente il proprio personaggio, rendendolo un heel credibile e cruento, il perfetto Final Boss. Ma per rendere onore a questo soprannome, serve lo sfidante. E se per WrestleMania 41 sembra tutto fatto per l’ 1 vs 1 con Cody Rhodes, anche la strada per la quarantaduesima edizione dello Showcase of Immortals sembra gi delineata. Ancora un po’ di pazienza Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha detto che Theprobabilmente si affronteranno a WrestleMania 42: “Il mio istinto mi dice chesi affronteranno a WrestleMania 2026. Probabilmente è quello che faranno. Solo e Jacob sono stati messi lì per avere il tempo di arrivarci.si parla di cose così lontane, ci sono un milione di cose che possono accadere”.