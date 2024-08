Sua figlia ha investito una persona sottratti 20 000 euro ad un’anziana

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 agosto 2024) Il “modus operandi” purtroppo è sempre lo stesso: unache si finge avvocato, poliziotto o carabiniere che convince l’anziana di turno a sborsare quanti più soldi possibili per scarcerare lao il figlio coinvolto in un brutto incidente stradale. La vittima dell’ormai tristemente nota truffa agli anziani è una donna sarda, alla quale i truffatori avevano fatto credere che laavevauna. La truffa all’anziana Un uomo, il cosiddetto “telefonista”, aveva chiamato l’anziana spacciandosi per carabiniere e le aveva detto che laavevauna. La situazione si poteva “risolvere” ma la donna doveva racimolare tutto quello che aveva, in modo da risarcire i parenti dellainvestita.