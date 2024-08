Moto gp Ducati super favorita in Austria | sarà battaglia tra Bagnaia Martin e Marquez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Spielberg, 17 agosto 2024 –sugli scudi in. Era prevedibile. Le staccate della Stiria, alternate dai rettilinei di accelerazione e potenza, favoriscono la Desmosedici che è già lamigliore al mondo e su un tracciato ideale domina monopolizzando la contesa. Prima fila tuttain qualifica e Sprint Race, vinta quest'ultima da: Borgo Panigale rischia di fare ancora tripletta ingp. La più vicina delle altre è la solita Aprilia, ma per fare podio dovrà sperare in qualche passo falso da parte dei primi tre. In difficoltà, invece, Bastianini, il peggiore del quartetto che si gioca il mondiale con la terza fila in qualifica e una certa difficoltà a frenare la