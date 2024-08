Giubileo riaperta la Tangenziale Est direzione Salaria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – È nuovamente percorribile il tratto sopraelevato dellaest in. La strada era stata chiusa a partire dallo scorso 23 luglio per i lavori giubilari di riqualificazione. La riapertura della grande arteria, oltre ad avvenire con alcuni giorni in anticipo rispetto al termine inizialmente programmato del 19 agosto, consente di poter anticipare le lavorazioni sulla carreggiata opposta, inSan Giovanni, permettendo di velocizzare ulteriormente il cantiere per poter concludere tutte le operazioni a settembre.