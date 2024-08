Cos’è il Pollinator Pathmaker il progetto artistico che ci fa vedere come le api

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 17 agosto 2024) Giardini creati appositamente per essere un ambiente confortevole per api e agenti imi. Quadri giganti che si possono esplorare per capireun’ape vede il mondo. Le opere dell’artista inglese Alexandra Daisy Ginsberg si posizionano a metà strada tra arte e biologia. E per questo rappresentano qualcosa di unico. Britannica di origini sudafricane Ginsberg da sempre esplora il rapporto tra umani, tecnologia e natura. Spesso utilizzando l’intelligenza artificiale e la biologia sintetica per le sue opere. La più importante delle quali è il. Perché Ginsberg ha voluto “rompere” il confine tra animale e uomo, regalando agli umani una nuova prospettiva? Lo ha raccontato lei stessa: “Il mondo non è uguale per tutti e che il mondo che vediamoumani è solo una versione. Non possiamo nemmeno immaginareil mondo appaia agli insetti.