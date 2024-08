Chi è Manuela Nicolosi la nuova moviolista di DAZN

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Novità in casaper quanto riguarda la stagione di Serie A 2024/25. Tra i volti nuovi c’è infatti la, che si alternerà con il già noto Luca Marelli nell’analisi in diretta e nel post-partita dei più importanti e discussi episodi da moviola. Classe 1980,è tra le più importanti e conosciute figure nell’ambiente: è arbitra internazionale dal 2010, è stata premiata come miglior arbitro donna in Francia ed in Italia, e vanta nel curriculum oltre 100 gare dirette a livello professionistico. Non è tutto, perché è stata anche la prima italiana ad aver esordito in Ligue 1 e ha fatto parte della prima terna arbitrale femminile che nella storia del calcio ha diretto una finale europea maschile, nella Supercoppa Europea 2019 tra Chelsea e Liverpool.