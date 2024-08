Castel Volturno | si finge carabiniere e truffa anziana per 20mila euro preso

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 17 agosto 2024). Siun’per oltre. Questa mattina i militari della tenenza di(Caserta) hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Oristano, nei confronti di un 32enne del Casertano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile diaggravata e indebito utilizzo di carta di credito in concorso. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia querela presentata dall’vittima lo scorso 9 maggio. Secondo quanto ricostruito l’uomo, presentandosi telefonicamente come un maresciallo dei carabinieri, l’avrebbe raggirata facendosi consegnare denaro contante, monili in oro e la sua carta bancomat con il relativo codice pin.