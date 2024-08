Bob Sinclair ' è un incubo basta cellulari in discoteca'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Non ci sono più le discoteche di una volta. Si balla sempre meno e ci si guarda sempre meno perché gli occhi sono tutti fissi a guardare lo schermo del cellulare. A dirlo non è uno qualunque ma un esperto del campo, ovvero Bob Sinclar che, dopo una deprimente serata in un locale di Mykonos in Grecia, lancia un appello: "in, altrimenti è un". Migliaia i commenti di solidarietà anche con riferimento alla canzone cult Love Generation che secondo molti utenti è diventata "Phone Generation".: c'è anche chi gli dice: "Vieni a Corfù, amico, quai non c'è linea in nessun posto". "Mi sento così depresso. È stato il peggior concerto della mia intera carriera" dice Bob Sinclar affranto in un video.