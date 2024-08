Vaiolo delle scimmie il virus sbarca in Europa è allarme

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 agosto 2024) La nuova variante che porta il nome di Mpox si trasmette per vie aree, cutanee e con i rapporti sessuali: la mortalità è del 4% Una nuova paura si sta facendo largo e riguardo un nuovoche sta mettendo in apprensione l’Organizzazione mondiale della Sanità. Si tratta di una variante del cosiddettoe si chiama Mpox. La nuova variante delchiamato Mpox èto ine scatta l’(Ansa Foto) Cityrumors.itSi pensava potesse essere circoscritto in Africa, ma da qualche giorno è stato registrato il primo caso ine la certezza è che possa aumentare da qui a breve. Il primo paziente che ha avuto il contatto con ile l’ha portato inè stato registrato in Svezia.