THE WALLÀ I MURALES DI PIXEL PANCHO E FASOLI NEL BORGO DELLA STREET ART 

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tellas, Francohanno appena concluso i loro lavori. Joys e Orion prenderanno bombolette e colori in mano a settembre. Entra nel vivo la calda estate di Thedoveartist di fama internazionale si stanno alternando installando piccoli cantieri, dipingendo, utilizzando spray e tecniche innovative per valorizzare cinque muri di altrettante abitazioni del centro di Vallà,trevigiano. Quando saranno le date principali di The Walla’ ? Saranno loro i protagonisti di “WonderFest – La strada è un luogo di incontri”, l’evento che si terrà dal 29 agosto al 1° settembre e che vedrà la realizzazione die performance live. Il programma completo è su www.thewalla.it e sarà aggiornato sui social network. “Saranno tre giorni di emozioni, colori ed eventi”, spiega il portavoce di The, Mauro Berti.