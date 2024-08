Ripristinato il Monumento ad Alcide De Gasperi in vista del 70 anniversario della sua morte

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Interventi di pulitura e manutenzione in via delle Fornaci per celebrare lo statista italiano. Indel settantesimodiDe, avvenuta il 19 agosto 1954, la Sovrintendenza Capitolina ha completato un intervento di ripristino deldedicato allo statista, situato in via delle Fornaci a Roma. L’operazione è stata realizzata con il supportosocietà Zétema Progetto Cultura s.r.l. e ha coinvolto la pulitura delle lastre in bronzo del, opera dell’artista Maria Dompè, realizzata dalla Fonderia Artistica Versiliese. Inoltre, l’Ufficio Tecnico del Municipio XIII è intervenuto per rinnovare il manto erboso che circonda il, restituendo al sito la sua originaria dignità estetica.