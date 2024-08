La donna in mare come finisce | chi ha ucciso Jenni? Il finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

La Lain (Tod eines Mädchens) è una miniserie televisiva del 2015, che va in onda su Rai 2 il 16 agosto 2024 alle ore 21.20 in un'unica serata un film. La trama della serie con protagonisti gli attori Heino Ferch e Barbara Auer, vede protagonista una ragazza trovata morto al molo. Intanto, entra nel mistero l'agente di polizia Hella Chrinsten, che lavora Kiel. Il suo nuovo superiore, Simon Kessler, è appena arrivato a Kiel e la sta aspettando. Hella riconosce subito la vittima: è e ha 14 anni. La ragazzina fa parte di una famiglia che lei conosce. Kessler si mette subito alla ricerca di indizi insieme a Hella. Ma vediamo insieme chi è l'assassino.