Inflazione Biden | continui progressi ma prezzi ancora troppo alti Cosa farà la Fed

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’negli Stati Uniti è risultata leggermente migliore delle attese a luglio 2024. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, ial consumo hanno registrato una crescita dello 0,2% su base mensile, contro il -0,1% del mese precedente e rispetto al +0,2% atteso dagli analisti. I dati suial consumo per il mese di luglio suggeriscono che la Federal Reserve rimane sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo del 2%, il che dovrebbe consentire alla banca centrale di concentrarsi sempre di più sull’altro obiettivo di massimizzare l’occupazione negli Stati Uniti. Nonostante un taglio dei tassi per la riunione di settembre sia ormai scontato, rimane grande incertezza sulla magnitudo del taglio del costo del denaro, che sarà di 25 o 50 punti base.