Grave incidente a Spinone | auto contro moto traffico bloccato sulla SS42

(Di venerdì 16 agosto 2024)al Lago. Untra un’e unasi è verificato venerdì (16 agosto) intorno alle 18.30 aal Lago,strada statale 42, in via Nazionale, che costeggia il Lago d’Endine. La precisa dinamica dell’è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Stando alle prime frammentarie informazioni disponibili sembra che siano coinvolte due persone, un uomo di 58 anni e una donna di 57. Sul posto sono intervenute due ambulanze da Trescore Balneario e duemediche, oltre all’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano. I Carabinieri della sezione di Clusone si stanno invece occupando dei rilievi. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Ilè in tilt e la circolazione dei veicoli risulta particolarmente difficoltosa. In aggiornamento