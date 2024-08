Annunciato Gravelord un mix di Quake e Doom con una ambientazione unica

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 16 agosto 2024) Fatbot Games è orgogliosa di annunciare il suo nuovo gioco in uscita:, uno sparatutto che verrà lanciato nel corso dell’anno su Steam!prende le migliori caratteristiche di classici del genere come, aggiungendo meccaniche RPG come i potenziamenti basati sulle carte dei tarocchi e un protagonista cazzuto per offrire ai giocatori una nuova ed emozionante esperienza di sparatutto.è uno sparatutto in prima persona dal ritmo incalzante, sulla falsariga die altri grandi classici degli anni Novanta. Il protagonista, Queedo il Becchino, muto come l’inferno ma forte come un cavallo, combatte contro gli eserciti delle tenebre con la sua fidata pala Total Uber.