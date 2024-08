Previsioni Meteo per Roma e Lazio 16 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024)– I cittadini die delpossono aspettarsi un’altra giornata prevalentemente soleggiata per domani, venerdì 16, con temperature che si preannunciano elevate, ma con un aumento della nuvolosità verso sera dovuto a infiltrazioni umide.– Dettagli sulle Condizioni a, il cielo sarà poco nuvoloso per la maggior parte della giornata, con massime che raggiungeranno i 37°C e minime attorno ai 26°C. Non sono previste piogge, ma si prevede afa. I venti saranno deboli al mattino da Nord-Nordovest e diventeranno moderati da Ovest nel pomeriggio. Il zero termico si manterrà stabile intorno ai 4345 metri.– Situazione nelIn generale, la regione godrà di condizioni simili, con cieli sereni o poco nuvolosi durante il giorno.