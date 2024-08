Morata-Campello la domestica interviene e rivela un retroscena

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 15 agosto 2024), Alvaro e Alice si sono lasciati: laun. Ecco le dichiarazioni, Alice e Alvaro si sono lasciati dopo otto anni e quattro figli. Il calciatore e l’influencer pochi giorni fa hanno ufficializzato con due comunicati la fine della loro storia d’amore. Il noto calciatore nel comunicato ha dichiarato: “Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo aiutati molto uno con l’altro. Sono stati anni meravigliosi e frutto dei nostri quattro figli. Che sono la cosa migliore che abbiamo fatto. È stata una decisione difficile per la quale chiediamo rispetto e empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo. Non c’è stato in nessuno momento una mancanza di rispetto.