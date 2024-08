Lautaro Martinez subito dal 1?? Le indicazioni in ottica Genoa-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) Poco più di quarantotto ore ae c’è attesa per capire sesarà titolare al Ferraris. In collegamento da Appiano Gentile nell’ultima edizione di Sky Sport 24, il giornalista Barzaghi fa sapere quali siano lesul Toro. TUTTO PRONTO O QUASI –sarà la prima giornata di Serie A, con entrambe le squadre che ci arrivano con qualche mancanza. Soprattutto per gli indisponibili, perché da Albert Gudmundsson da una parte a Piotr Zielinski dall’altra ci saranno degli assenti. E la novità di questo pomeriggio è che – lato Simone Inzaghi – rischia di esserci una defezione in più. Ma intanto capitansta lavorando da poco più di una settimana, cercando di forzare i tempi per poter giocare sabato.