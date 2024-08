In cerchio tutt’attorno a Soncino | dall’antica rocca alle sette chiese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024)(Cremona) – Sono 24 chilometri. Da fare a piedi per i piùnati, o in bicicletta per chi vuole impiegare meno tempo. Si tratta di un percorso cicloturistico attorno alla città di, giro che comprende le frazioni e ruota intornobellezze del posto, non solo l’antica, conosciuta e rinomata in ogni dove, ma anche lee qualche ristorantino dove gratificare la gola. L’anello si sviluppa interamente intorno alla città. La partenza è dalla, dove una visita a questo antico posto di guardia è d’obbligo, salendo sui torrioni a godere del panorama, per gratificare la vista con l’ampiezza della Pianura Padana. Non lasciatevi scappare l’interno della cittadina. Incontrerete antichi mulini con le loro pale ancora immerse nelle rogge che davano la forzamacine che trasformavano il grano in farina.