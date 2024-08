Cobolli-Darderi a Cincinnati un derby dal peso specifico notevole per il ranking ATP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 diandrà in scena ilitaliano tra Lucianoe Flavio: un azzurro è certo di disputare gli ottavi di finale, ai quali è già approdato Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo. In palio ci saranno anche altri 50 punti nelATP, conalle porte della top 30 ed in battaglia per il numero 4 d’Italia: il primo si è portato martedì al numero 31 del mondo, ma è virtualmente sceso al numero 33, mentre il secondo è scivolato dal numero 34 al numero 37 virtuale. Con i 50 punti in palio quest’oggi in caso di vittoria,si porterebbe immediatamente alle spalle del connazionale, dato che salirebbe a quota 1341 contro 1368, mentrein caso di successo staccherebbe l’altro azzurro, portandosi a quota 1418 contro 1291.