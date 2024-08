Calciomercato Udinese Sanchez felicissimo | Torno a casa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dopo tanti stagioni e diversi club visitati (con grandi successi e cocenti delusioni), Alexistorna, praticamente, alle sue origini calcistiche. Ildell’ha regalato, infatti, una nuova avventura in bianconero al calciatore cileno che si è rimesso sulle spalle quel numero sette che aveva lasciato tantissimi anni fa quando volò, al termine di un’annata pazzesca, dal Friuli-Venezia Giulia al Camp Nou di Barcellona. Un colpo importante per una società che nel passato campionato di Serie A ha sfiorato, pesantissimamente, la retrocessione in cadetteria., le parole di Alexis: “Voglio ancora a vincere” (Credit foto – Calcio)“Mi hanno cercato diverse squadre, sia in Sudamerica che in Italia, ma ho scelto di tornare qui – queste le parole di Alexisa Sky Sport dopo essere tornato a vestire la maglia dell’–.