Stile design e grande comfort Valleverde lancia la sfida e conquista sempre più giovani

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il segreto del successo diè l’attenzione al prodotto, alabbinato all’eleganza moderna, al cliente finale che devetrovare la scarpa adatta per il suo piede e aver voglia di fare un nuovo acquisto. Una filosofia ’giudiziosa’ e che paga quella di Elvio Silvagni, l’imprenditore visionario che nel 2015 ha rilevato dall’asta fallimentare del tribunale il marchiofacendolo rinascere con quei valori che lo hanno portato in alto per tanti anni ma dandogli una nuova contemporaneità.