Rubato il nostro trattore mentre era in funzione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono stati diversi i trattori rubati nei giorni scorsi nel Reggiano, in particolare nella Bassa, ma anche alla periferia di Reggio città e pure un caso in val d’Enza. Ai colpi messi a segno tra Bibbiano, via Zurco a Cadelbosco, a San Martino in Rio e a Reggio, si aggiungono anche i blitz dei soliti ignoti avvenuti a Villa Sesso e pure in via Ponte Forca a Cadelbosco Sopra, al confine con le campagne di Novellara e di Bagnolo. "IlLandini Landpower 145 di proprietà dell’azienda agricola Formentini che gestisco – racconta Patrick Carmignani – era inin piena notte, collegato con le pompe per irrigazione. I ladri hanno agitoin zona non c’era nessuno. Hanno staccato l’impianto dal, dimostrando anche dimestichezza in questo settore, per poi portarsi via il mezzo agricolo.