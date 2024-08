Massacrato di botte e lasciato sanguinante per strada solo perché gay

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo la scioccante aggressione a danno di due ragazze trans nel viterbese, c’è da segnalare un altro attacco di natura omofoba a San Giovanni Rotondo nei confronti di Michel, 57enne che nella notte tra il 10 e l’11 agosto è statodida un ragazzo e una ragazza. L’aggressione chocgay Michel ha spiegato che lui era uscito per vedere le stelle cadenti e aveva comprato un panino e una birra per godersi lo spettacolo ma, mentre stava camminando per, è stato preso di mira dai due giovani, prima con insulti e poi con i colpi veri e propri. Il primo colpo l’avrebbe sferrato la ragazza e il 57enne è caduto dopo essere stato spinto, dopodiché è stato travolto da una violenza inaudita. Dopo la brutale aggressione un’amica lo ha invitato ad alzarsi per andare in ospedale.