Logan – The Wolverine la spiegazione del finale | La fine del Wolverine di Hugh Jackman…

(Di mercoledì 14 agosto 2024)– The, ladel: LadeldiJackman Il franchise cinematografico degli X-Men ha subito un enorme sconvolgimento nel 2017 con l’uscita di– The. Non solo è ancora considerato il punto più alto dell’interpretazione degli eroi mutanti da parte della 20th Century Fox, ma ha anche segnato l’ ultima volta diJackman nel ruolo di, almeno per un po’.ha anche riunito Jackman con James Mangold, che aveva diretto il precedente film incentrato su, The, nel 2013. Mangold non ha usato mezzi termini, avendo fissato un rating hard-R e ridimensionando la posta in gioco da “del mondo” a “profondamente personale”.