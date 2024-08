Due pilastri per la Ternana Capuano sì ecco Loiacono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Massimo Ciaccolini Laha definito con Marco(foto) l’accordo per la rimodulazione del contratto con l’esperto difensore che era a scadenza. È stato dunque inserito un tassello molto importante nel reparto arretrato della squadra rossoverde che potrà contare anche su un altro elemento di esperienza e di categoria come Giuseppe(1991), ex Crotone. "Sono davvero entusiasta della chiamata della– dice– perché quella di Terni è una piazza importantissima e la squadra ha un grande blasone. In Serie C ha sempre fatto campionati al vertice, per vincere, ed ho accettato subito di venire. Non è facile assorbire la batosta della retrocessione e ciò che desidero è contribuire a ricreare il giusto entusiasmo, quello che ho vissuto ogniqualvolta sono venuto a giocare al Liberati da avversario".