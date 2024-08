Derubati sotto la Torre Quei turisti in lacrime mi fanno vergognare di essere pisano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pisa, 14 agosto 2024 – Saccheggio continuo. Ancora allarme, per l’ennesimo episodio che getta un’ombra su quella che dovevauna vacanza da sogno per sei, giunti a Pisa per ammirare le meraviglie storiche e artistiche della città. Ieri, in pieno giorno, in via Nicola, all’angolo con via Risorgimento, la loro automobile è stata presa di mira da malintenzionati, trasformando la loro esperienza in Italia in un incubo. La famiglia, proveniente dall’estero, aveva scelto di soggiornare nel centro di Pisa, a pochi passi dalle celebri attrazioniche, per godere appieno delle bellezze offerte dalla città. Al rientro, però, il sogno si è infranto: I vetri dell’auto erano stati frantumati, le portiere forzate, e tutti i loro effetti personali, dai passaporti ai bagagli, erano spariti senza lasciare traccia.