Copricostume una bella e utile riscoperta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Insieme alla liseuse, all’abito a giacca (il tailleur che abbina il vestito al blazer), alla princesse e allo scamiciato, ilsembra appartenere alla memoria arcaica di un genere d’abbigliamento che, nonostante gli sforzi di farsi recuperare, non ce la fa ad ascendere alla nobile categoria del vintage. Il punto è che non ha origini signorili, ma confuse, di ambigua stirpe: nasce dalla vestaglietta, come ricorda Elda Danese nel saggio intitolato, appunto, La vestaglietta (Marsilio), ed è uniforme per le faccende domestiche in casa o leggero vestitino per le giornate di calura (nel qual caso prende il nome di prendisole). Si situa, insomma, tra la dimensione rurale e quella urbana, tra la domesticità e la socialità, tra il periodo di riposo e il tempo del lavoro.