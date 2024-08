A Natale torno al cinema da solo Boldi chiude il cenacolo Artom

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Teresa Scarcella A chiamarlo per primo “Cipollino“ fu Teo Teocoli. "Era il ’79. Lavoravamo insieme a un programma televisivo su Antenna 3 Lombardia con Beppe Recchia. Nella prima puntata, prima di uno sketch, per chiamarmi sul palco disse: “Cari amici, abbiamo con noi un bambino grandicello. Chiamiamolo insieme, ciciciciciCipollino“. Io ero dietro le quinte e pensavo: “ma cosa sta dicendo“, da quel momento entrai come Cipollino e mi rimase addosso. Poi ho creato il personaggio, ma il nome è nato lì". Ferragosto in Versiliacon Massimo. Potrebbe essere il titolo per il prossimo film e se così fosse saremmo lieti di aver dato l’idea, ma per ora èun reminder per l’appuntamento chel’edizione di quest’anno del, al Caffè de La Versiliana: domani alle 18.30.