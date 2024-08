Toscana giornata nera per gli incendi | rogo a Resceto difficile raggiungerlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Carrara, 13 agosto 2024 – Davvero unaper il sistema anto della. Numerosi i roghi segnalati oggi, tra Pian di Scò (Arezzo), dove sono stati impegnati tre elicotteri e un Canadair, Asciano (Siena), Colonnata e di nuovo nella provincia di Massa-Carrara ao critico in corso a Treggiano: elicotteri e Canadair al lavoro, serviranno ore per domarlo In quest’ultimo caso l’o boschivo si è sviluppato in una zona diaccesso e con elevata pendenza. Mobilitati mezzi aerei per supportare le operazioni di spegnimento.