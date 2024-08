Sos animali la lunga estate calda nei parchi natura tra ghiaccioli cocomero e docce anti-afa | ecco tutti i rimedi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Spuntini a base di vitamineli, acqua a gogò, aria condizionata e nebulizzatori: ladeglinello zoo si affronta con la veemenza e le accortezze che l’emergenza caldo impone. E allora, da Roma a Bussolengo, passando per Fasano, sono tante le iniziative mirate a proteggere primati, grandi felini, roditori e anfibi che, proprio come noi, stanno soffrendo le temperature incandescenti che il meteo registra anche quest’annoe caldo estremo: neiitalianicon frutta e-afa E allora, ci si appronta come si può: e via con maxiripieni di verdura e frutta fresca o carne e pesce. Micro-porzioni di frullati di frutta di stagione congelati. Si allestiscono stalle con aria condizionata, piscine, aree con l’ombra,e nebulizzatori-afa.