Natan chi è il difensore della SSC Napoli

Bernardo de Souza, noto semplicemente come, è un calciatore brasiliano nato il 6 febbraio 2001 a Itapecerica da Serra, Brasile. Gioca come centrale nel, arrivato nell'estate 2023 per 10 milioni di euro dal Red Bull Bragantino. È considerato il giovane talento destinato a diventare il nuovo pilastro difesa degli azzurri dopo la partenza di Kim Min-jae per il Bayern Monaco. è il più piccolo di quattro fratelli, uno dei quali ha una disabilità cerebrale. Ha iniziato a giocare nel Ponte Preta. È stato il Flamengo a farlo crescere, vincendo il campionato brasiliano nel 2020.