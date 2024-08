Kamala Harris è disperata | cosa ha copiato da Trump grande imbarazzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Nella prima intervista dopo il ritiro, Joe Biden, che si è anche fatto fotografare in bicicletta e in spiaggia a Gordons Pond State Park, nel Delaware, afferma alla Cbs che «alcuni dei miei colleghi democratici alla Camera e al Senato pensavano che li avrei danneggiati nelle elezioni», spiegando che, riguardo alla performance nel dibattito conche ha portato alla sua sostituzione, «ho avuto una giornata davvero brutta perché ero malato, ma non ho problemi seri». Eppure, nello stesso sondaggio del New York Times che dàin testa negli Stati chiave di Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, c'era un quesito a cui il 54% degli elettori ha risposto disapprovando il modo in cui Biden ha fatto il presidente.