Juventus Szczesny | si ritira? Lo scenario clamoroso di fine mercato

(Di martedì 13 agosto 2024) Il futuro di Wojciechè più nebuloso che mai, si fa largo anche l’ipotesi ritiro. Dopo l’arrivo di Di Gregorio alla, il portiere polacco è stato non solo declassato al ruolo di secondo (inizialmente si pensava potesse fare da chioccia all’ex Monza) ma è scivolato, addirittura, ai margini della rosa. Il suo contratto pesante da 13 milioni lordi più premi è un salasso per una riserva e i bianconeri vorrebbero liberarsene. In passato c’erano stati dei contatti con il Monza e qualche proposta araba ma nessuna trattativa è andata a buon. Probabilmente una buonuscita che garantisca una parte dell’ingaggio rimanente potrebbe permettere adi risolvere il proprio contratto con la. A quel punto, l’estremo difensore ex Roma e Arsenal sarebbe libero di trovarsi una squadra a zero.