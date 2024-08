Autostrade Alto Adriatico – previsioni traffico ponte di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 13 agosto 2024) Ildisarà caratterizzato dall’esodo e dal controesodo. Tre le giornate da bollino rosso (mercoledì 14, venerdì 16 e domenica 18) in determinate tratte, una da bollino nero, ovvero sabato 17 sulla A4 direzione Venezia, quando si avranno i primi veri rientri dalle ferie. Si inizia quindi con domani, mercoledì 14 quando – in base ai dati storici di– ilsarà particolarmente intenso sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste, in particolare al pomeriggio. Saranno le ultime partenze prima di unche dovrebbe essere contrassegnato dai transiti dei soli “pendolari del mare”. Un primo assaggio di controesodo, mescolato aldegli utenti diretti verso le località di mare, si avrà venerdì 16.