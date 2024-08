Sinner preoccupa appare sofferente da Montecarlo non è più lui Il Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2024), danon è più lui (Il). L’italiano numero uno al mondo è stato eliminato in tre set a Montreal dal russo Rublev al suo rientro dopo la tonsillite che lo ha tenuto fuori dalle Olimpiadi.è apparsoe lontano dalla forma migliore. Ne scrive Ilcon Vincenzo Martucci: Mail nuovo passo falso di Jannikal primo test probante, Andrey Rublev, che aveva battuto cinque volte su sette cedendo due volte per ritiro. Le immagini dei quarti del Masters 1000 di Montreal del campione uscente, costretto come altri al doppio turno per il venerdì di pioggia, raccontano di Jannik senza gambe dopo troppo poco (un set e mezzo) e troppo spesso pallido,, che si tocca spesso la famigerata anca destra infortunata nella strana semifinale persa a, di nervi e di fisico, contro Tsitsipas.