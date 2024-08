Lube Chinenyeze d’oro | È una cosa pazzesca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Con un post sui suoi canali social, laha fatto i complimenti al neo campione olimpico Barthélémy. Anzi bi-campione, ripetendo con la sua Francia l’impresa di Tokyo e mettendo a segno un trionfo storico, perché era dagli anni ’80 (Stati Uniti e prima l’U) che una nazionale non vinceva due edizioni consecutive dei Giochi nella pallavolo maschile. Il 26enne spilungone capace di sfoderare primi tempi veloci ad altezze siderali, è dunque l’unico atleta dellache torna da Parigi con una medaglia al collo (nel 2021 l’unico fu De Cecco, bronzo). Nel 2021 il centrale transalpino fu anche inserito nel sestetto ideale della manifestazione, stavolta no perché proprio nel ruolo di mezzo sono stati scelti gli unici non francesi, il polacco Kochanowski e l’americano Averill che vedremo in SuperLega con la maglia di Monza (per la cronaca nessun italiano ed Mvp Ngapeth).