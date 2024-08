Juan Ayuso non correrà la Vuelta | Non sono tornato ai miei livelli Scelti i capitani della UAE

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024)non parteciperà alladi Spagna, che scatterà sabato 17 agosto. Il 21enne lo ha dichiarato in un’intervista concesso al quotidiano spagnolo AS: “Nelle settimane successive al Tour de France nonmaiai. Vista la situazione, insieme alla squadra abbiamo deciso di concentrarsi sul piano originale. È stato reciproco e nel nostro interesse“. Il general manager Joxean Fernandez Matxin ha aggiunto: “Nonostante il grande lavoro e la preparazione,non è riuscito a terminare il Tour e dimostrare il suo vero livello. È andato a Parigi con la nazionale spagnola, ma vedendo la sua prestazione, è chiaro che non abbia ancora recuperato. Per noi è un patrimonio e non volevamo costringerlo a non esserci al 100%, vogliamo preservarlo per il futuro“.