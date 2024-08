Il futuro del cronometraggio olimpico | Omega e la rivoluzione intelligente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 agosto 2024) In quella ristretta cerchia di sportivi che possono fregiarsi del titolo di “eroe dello sport” appartiene chi, a differenza del campione, oltre a essere celebrato per le prestazioni in gara, assume una rilevanza che esula dal semplice successo sportivo, per fare breccia nella memoria collettiva, ispirando ideali e rispecchiando valori che troviamo poi scritti nelle cronache leggendarie dello sport. Non può esistere un super-atleta senza un pubblico che si appassioni alle sue prodezze ma soprattutto senza uno strumento che ne monitori e ne misuri la propensione a diventare “leggenda”. Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno avuto diversi “eroi” schierati sul campo, che hanno regalato emozioni indimenticabili e prestazioni straordinarie, ma dietro ogni medaglia – che sia d’oro, d’argento o di bronzo – c’è un protagonista silenzioso: il