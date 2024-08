Il Chelsea potrebbe prendere Osimhen in prestito dal Napoli Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il mercato delha avuto un repentino balzo in avanti nelle ultime e ore. Un mercato che interessa molto da vicino ilper due motivi. È un dato che Victornon è più un calciatore disponibile nella rosa azzurra ed che il nuovo allenatore Antonio Conte ha individuato in Lukaku il possibile sostituto. Ma mancano meno di 10 giorni per l’inizio del campionato la situazione è ancora ferma. Dopo il fallimento della trattativa tra i Blues e l’Atlético Madrid per l’attaccante Samu Omorodion, si era pensato che il prossimo attaccante delsarebbe stato. Il Chiringuito aveva parlato della possibilità, aperta dagli inglesi, di uno scambio colLukaku-. In Inghilterra non se ne parla. Ilparla invece dell’intensificarsi dei contratti tra ile l’Atletico per il trasferimento permanente per João Félix.