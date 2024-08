I pericoli tra sentieri e ghiacciai Incidenti in montagna tre morti Le guide alpine | serve più cautela

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) È un’estate ad alto rischio quella che stiamo vivendo, come sempre più spesso capita. Con il meteo che, spesso, taglia in due la Penisola, dividendola tra regioni investite da piogge torrenziali improvvise e altre bruciate dal caldo. L’ondata di calore sull’Italia, tra l’altro, durerà almeno fino a Ferragosto, ma con i valori più elevati attesi tra oggi e domani quando le temperature massime sfioreranno i 40° anche sulla Pianura Padana centro-orientale, oltre che sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche. Meteo che spesso finisce tra le cause dei tanti, troppiche si ripetono, soprattutto in. Come quelli che hanno funestato il weekend appena trascorso. Tresolo sabato, un alpinista di 20 anni, un escursionista 77enne ed una donna di 31 anni.