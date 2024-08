Compleanno di Madonna a Pompei? Arriva la smentita

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 agosto 2024) AGI - La direzione del Parco archeologico diinterviene per smentire le voci che da giorni voglionoin procinto di festeggiare i suoi 66 anni a. "In merito alle voci che circolano sulla stampa di questi giorni su un mega-party di una celebrità internazionale con 500 ospiti negli scavi di, nonché su un canone presunto di 30 mila euro per il Teatro Grande", una nota precisa che si tratta di "notizie prive di fondamento". Secondo quanto aveva appreso l'AGI, la notizia non era priva di fondamento e una interlocuzione in questo senso c'è o, almeno, ci sarebbe stata. Molte indiscrezioni trapelate sui media in questo giorni sono prive di fondamento, sottolineano fonti qualificate, e, se la location per il party del 16 agosto molto atteso dai fan sarà confermata, saranno date notizie dalle istituzioni che tutelano gli scavi più famosi al mondo.