Atp Montreal Arnaldi cede a Rublev | russo in finale con Popyrin

(Di lunedì 12 agosto 2024) (Adnkronos) – Un super Andreysconfigge Matteoe vola indell'Atp. Ilha resistito a una prolungata interruzione per pioggia e piegato l'azzurro in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. La pioggia ha ritardato il gioco di quasi due ore sul 6-4, 1-1. Una volta tornati in campo,ha vinto cinque degli ultimi sei giochi dell'incontro. "L'attesa è valsa la pena. Sono felice di essere nella mia primacanadese", ha dichiaratodopo l'incontro. Nell'altra semi, Alexeiha messo fine alla striscia di otto partite vinte da Sebastian Korda e ha conquistato il suo posto incon una vittoria per 7-6 (7-0), 6-3.