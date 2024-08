Una giornata in spiaggia a Misano poi la tragedia in moto Morto un giovane gravissima una 19enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Rimini, 11 agosto 2024 –sulle strade di. Un tremendo impatto mortale è avvenuto in serata poco dopo le 20.30 sulla Statale 16 all'altezza dell'intersezione con via Garibaldi. A perdere la vita è stato un ragazzo di 26 anni che viaggiava in sella ad unin direzione di Riccione insieme ad una ragazza di 19, di ritorno a quanto pare dalla. L'esatta dinamica dell'incidente è al momento al vaglio degli agenti della polizia stradale. Stando ai primi accertamenti, pare che lasi sia scontrata frontalmente con una Dacia Sandero che stava effettuando una svolta a sinistra all'altezza dell'intersezione per immettersi in via Garibadi. Laè rimbalzata contro una seconda vettura, un'Audi Q2, disintegrandosi completamente: il centauro e la passeggera sono stati sbalzati violentemente dalla sella.