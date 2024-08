Roma si getta nella fontana di Trevi per raccogliere le monete al suo interno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto-Agenti della Polizia Locale diCapitale, intorno alle 18.30 di ieri, sono intervenuti in piazza diper fermare un uomo, che improvvisamente si ètomonumentale. L’intervento degli operanti ha permesso di porre fine al tentativo del 40enne, di nazionalità indiana, di prelevare lepresenti all’della vasca. L’uomo è stato fatto uscire dal ed accompagnato presso gli uffici del Gruppo per l’avvio delle procedure di identificazione e gli accertamenti di rito, in quanto trovato privo di documenti. Al termine delle verifiche, gli agenti hanno proceduto alle sanzioni, di circa 550 euro, come previsto dal Regolamento Polizia Urbana, con annessa misura dell’ordine di allontanamento.