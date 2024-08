Primo esonero in Serie A | non ha scampo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 11 agosto 2024)inA: il campionato non è ancora partita ma c’è già un tecnico che rischia tantissimo. Ecco di chi parliamo Meno di una settimana all’inizio dellaA. Quindi ci siamo. Le squadre sono pronte – anche se il calciomercato è ancora aperto e si chiuderà alla fine del mese – per affrontare ilimpegno ufficiale della stagione. C’è la solita aria frizzantina. Sta per iniziare laA (Lapresse) – Ilveggente.itL’Inter ovviamente è la squadra favorita, soprattutto perché ha vinto lo scudetto e perché ha piazzato due colpi importanti. Poi tutte le altre a ruota, partendo dal Milan che ha cambiato tecnico – prendendo Fonseca – così come hanno cambiato Juventus e Napoli, che hanno preso Thiago Motta e Antonio Conte. Occhio anche alla Roma, alla prima con De Rossi dall’inizio in panchina e che si aspetta altri colpi di mercato.