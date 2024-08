Mi trattate come una cretina | sceneggiata di Selvaggia Lucarelli a un Festival in Calabria video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 11 agosto 2024)ha trovato anche in pieno agosto il modo per attirare l’attenzione su di sè. Con unadegna di miglior causa, la collaboratrice del Fatto quotidiano si è resa protagonista di un attacco a organizzatori e presentatori deldi Caccuri, in provincia di Crotone. Ilè diventato rapidamente virale, conintenta a redarguire la giornalista che la intervista per le domande a suo dire inappropriate, finendo poi per lamentarsi del fatto di “essersi alzata presto” per venire a ritirare il premio. La platea del, dopo qualche istante ha sonoramente fischiato la giudice di “Ballando con le stelle”. Con tutte le ragioni del caso. LEGGI ANCHE Durissimo scontro tra Nuzzi esu Ciontoli: «Proposte indegne», «ghigno feroce», le scuse non bastano.